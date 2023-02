A Empoli parte il FantaSanreMusei, a ogni capolavoro la sua canzone

Empoli (Firenze), 6 febbraio 2023 – Il conto alla rovescia per l’inizio di Sanremo è già iniziato, e a Empoli è nato 'FantaSanreMusei' un modo originale per omaggiare il Festival e per raccontare i tesori cittadini. Un’iniziativa che fa sposare musica e arte , e che ben presto ha richiamato l'attenzione di prestigiose strutture museali di tutta Italia.

Chi lo ha detto che le canzoni sono pane quotidiano soltanto dei cantanti protagonisti del Festival di Sanremo? Da quest'anno a 'cantare' ci sono dunque anche i capolavori dei musei, opere d'arte regine indiscusse del 'FantaSanreMusei - Un'opera d'arte, una canzone sanremese', iniziativa tutta toscana nata da un'idea dello staff del sistema museale comunale di Empoli, in provincia di Firenze.

E così, in vista dell'inizio dell'edizione 2023 del celeberrimo festival della canzone italiana di casa nella città dei fiori, lo staff di Empoli Musei ha pensato di accendere i riflettori sul patrimonio artistico della città, attraverso una rubrica settimanale, sulla scia del FantSanremo, poi divenuta una 'sfida' o challenge che dir si voglia. Come riuscirci? Rendendo i 'pezzi da novanta' delle esposizioni museali testimonial di una canzone delle edizioni passate del Festival di Sanremo.



La rubrica, che ha preso il via a metà gennaio, di settimana in settimana è cresciuta, conquistando un’attenzione crescente di vari poli museali in tutta Italia. Fra gli altri quella del Museo Archeologico di Venezia, dell'Area Archeologica di Carsulae, del Museo Archeologico di Spoleto o del Paleontologico di Montevarchi. E ancora alla sfida hanno preso parte Palazzo Ducale di Gubbio, il Teatro Romano di Gubbio, i Musei Oliveriani di Pesaro, il Polo Museale Castello Arcidosso, il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino, la Casa Raffaello di Urbino, Il Museo di storia naturale di Calci, la casa natale di Raffaello a Urbino e il Museo di arte orientale di Venezia.



E mentre le 'adesioni social' proseguono in vista che venga decretato il museo vincitore sabato 12 febbraio, in occasione della serata conclusiva del festival canoro, da domani, martedì 7 febbraio, potranno partecipare alla challange anche i visitatori dei musei empolesi: basterà loro pubblicare storie o post su Facebook o Instagram associando un'opera d'arte a una canzone sanremese e taggando la pagina EmpoliMusei. Tutti i dettagli su modalità di partecipazione e regolamento sono consultabili sui canali Instagram e Facebook EmpoliMusei, chiamando lo 0571 76714 (Museo del Vetro, in orario di apertura) o inviando una mail all'indirizzo [email protected]