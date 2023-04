Famiglie in crisi Raccolti 10mila euro Boom di generosità

In virtù del supporto del gruppo Conad Nord Ovest potranno essere a disposizione aiuti a famiglie in difficoltà anche nel territorio di Vinci e nel Limitese, per il tramite della diocesi di Pistoia. Si tratta - spiega la relazione pubblica della stessa diocesi - del ricavato della vendita delle felpe aziendali, avvenuto durante festività natalizie scorse. Ricavato di oltre 10mila euro che è stato interamente devoluto a sostegno delle attività dell’Emporio della solidarietà di Pistoia, gestito dalla diocesi, dalla Fondazione Sant’Atto e dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Misericordia.

"La solidarietà è una disposizione dell’anima che corrisponde alla natura umana – sottolinea il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli - Metterla in pratica dà autenticità alla nostra vita e realizza la nostra vocazione di esseri umani". "Ringraziamo la generosità dei tanti dipendenti Conad", affermano Marcello Suppressa (nella foto), direttore Caritas, e Mario Tuci, referente dell’Emporio della Solidarietà per la Diocesi". I 10.040 euro raccolti saranno destinati all’acquisto di beni di prima necessità da inserire negli scaffali dell’Emporio che da oltre cinque anni rappresenta un punto di riferimento per la spesa alimentare per chi è in difficoltà. Nel 2022 sono stati distribuiti 2.445 quintali di prodotti per una media di 690 tessere, per circa 2500 persone che hanno usufruito del servizio, guardando al territorio dell’intera Diocesi. Che, ricordiamo, a sud ricomprende anche le importanti zone della patria di Leonardo e di Capraia e Limite. L’Emporio della solidarietà – progetto già presente e attivo in molte città italiane – nasce con l’obiettivo di alleviare o superare le situazioni di disagio sociale di molte famiglie economicamente svantaggiate.

Andrea Ciappi