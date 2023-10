Famiglie e musei. Cultura e giochi fino a dicembre

EMPOLI

Aprire le porte dei musei cittadini alle famiglie, attraverso visite guidate e laboratori nel segno di cultura e divertimento. Torna a Empoli la rassegna “Famiglie al Museo“, che si svilupperà in 4 appuntamenti fino a dicembre. Si parte domenica prossima alle 16 con ““A spasso nel tempo con un topolino preistorico” presso il Museo Civico di Paleontologia. L’evento rientra nella Giornata Nazionale Famiglie al Museo F@Mu 2023 e nell’occasione i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere Squit, topo preistorico nato nell’era dei dinosauri e sopravvissuto alla grande estinzione di 65 milioni di anni fa: con lui sarà possibile ripercorrere la sua storia con l’elaborazione di un personale libro tattile del quale il simpatico topolino sarà protagonista. I successivi tre incontri saranno invece dedicati all’argilla, per esplorare le potenzialità di impiego ed espressive di questo materiale che ha accompagnato l’uomo fin dalle origini. Il percorso si intitola “Argilla: un viaggio nel mondo della materia”, con la prima tappa che si svolgerà domenica 5 novembre, ancora al Museo Civico di Paleontologia, con il laboratorio “Terra fertile”, alla scoperta delle Veneri di Willendorf, simbolo di fertilità, abbondanza e passione“.

Domenica 3 dicembre alle 16 ci si sposta invece al Museo del Vetro con “Dialogo di forme tra terra e vento”, un’occasione per modellare l’argilla e scoprire insieme le tante forme dell’utile e dell’arte a confronto con i vetri del museo. Il percorso si concluderà domenica 17 dicembre a Casa Pontormo (sempre alle 16) con il laboratorio “Decora il tuo Natale”, in cui i partecipanti potranno prendere ispirazione dalle opere del Pontormo e, osservando le decorazioni dei reperti in ceramica riportati alla luce durante i lavori di restauro della casa dell’artista, potranno pitturare alcuni addobbi natalizi in ceramica. Tutte le proposte sono pensate per famiglie con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di età (massimo 15). Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro le 18 del sabato precedente l’incontro, chiamando lo 0571 757067 (dal martedì alla domenica in orario 10 - 18) o scrivere a empolimusei@comune.empoli.fi.it.