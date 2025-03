Ex vetreria: "Trovato privato per riqualificare"

"Si tratta di un progetto importante, anche per i costi di bonifica sostenuti, portato avanti per anni. E che sembra avviarsi verso la conclusione proprio in questo periodo: abbiamo trovato un interlocutore privato disposto a riprogettare l’area con criteri sostenibili. E la proposta di variante sui cui è stato espresso un parere nei giorni scorsi è il risultato di questo processo". Lo ha annunciato il sindaco Simone Londi (nella foto), in merito al recupero dell’area della Vetreria Etrusca. Nel processo di stesura del nuovo Piano Operativo Comunale, l’amministrazione comunale ha svolto un approfondimento per valutare possibili scenari di attualizzazione del progetto, anche in riferimento alla compatibilità e alla sostenibilità ambientale delle previsioni di un iter partito nel 1999 (quando il consiglio approvò il progetto di fattibilità). È quindi stato concordato con i proprietari un adeguamento del piano, i cui elementi sostanziali sono contenuti nella proposta di variante sottoposta a parere della giunta.

La proposta in questione prevede la completa riprogettazione della zona con una riduzione delle volumetrie (da 48mila a 33600 metri quadri) e del numero degli alloggi (da 150 a 100). Aumenterà al contempo l’estensione del verde pubblico, passando dai 3407 metri quadri previsti a 4090, e verranno realizzati un parco per bambini ed una pista ciclabile da integrare con le altre già presenti sul territorio. Ed è infine previsto un incremento degli stalli di sosta, che saranno dislocati in prevalenza in via Fratelli Cervi.