Ex-Shelbox. Fine cantiere entro il 2025

Le operazioni preliminari su una parte della superficie da recuperare dovrebbero entrare nel vivo a breve, partendo dalla parte che ospiterà l’insediamento industriale. Intanto, un paio di giorni fa, il sindaco Francesca Giannì ha compiuto un sopralluogo nell’area ex-Shelbox, per fare il punto della situazione. Si tratta com’è noto di un intervento da circa 15 milioni di euro complessivi, portato avanti da una cordata di imprenditori, riguardante un’area di circa 80mila metri quadrati. Vi nascerà un nuovo complesso composto da un’azienda di assemblaggio ed è prevista poi la costruzione di una scuola di formazione specializzata in meccanica. Un’operazione che, come ricordato tempo fa dall’ex-sindaco Alessio Falorni, dovrebbe portare a 300 nuove assunzioni. Tutto pronto nell’arco del 2025.