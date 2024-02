Eventi annullati per la tragedia degli operai

Lutto per tutta la Toscana oggi. Il crollo del cantiere a Firenze con la morte e il ferimento degli operai che erano impegnati nei lavori non può lasciare indifferenti. Tante e diverse le reazioni anche sul territorio dell’Empolese Valdelsa. Il senatore dem empolese, Dario Parrini, a nome del gruppo Pd al Senato manifetando profondo cordoglio ha chiesto al Governo e alla politica tutta "interventi urgenti e provvedimenti che investano in sicurezza sul lavoro a tutela dei lavorati". Mentre la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ieri ha partecipato all presidio dei sindacati davanti alla prefettura. Ma le dimostrazioni di vicinanza sono state ovviamente bipartisan, anche nei fatti. Ieri l’annullamento della conferenza stampa per l’inaugurazione alla Rems. Oggi, invece, la cancellazione in segno di rispetto della conferenza stampa organizzata a Castelfiorentino – alla presenza dell’europarlamentare Susanna Ceccardi – per presentare la candidata sindaco della Lega, Susi Giglioli.