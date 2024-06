Estate in musica. Note e melodie per tutti i gusti

Venerdì sarà una giornata dedicata a note e melodie, una vera e propria Festa della Musica che ogni anno si svolge nel solstizio d’estate per le strade di tutta Europa. Tante iniziative in programma tra Empoli e i comuni limitrofi. Per quanto riguarda l’appuntamento cittadino la cornice sarà ancora una volta quella suggestiva della Collegiata Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti, dove a partire dalle 21.15, con ingresso gratuito, si terrà il quinto concerto della rassegna promossa dall’associazione culturale Il Contrappunto "Estate in musica". Ad esibirsi stavolta saranno Marco Vincenzi al pianoforte e il maestro Damiano Tognetti come direttore dell’orchestra Il Contrappunto. Il programma prevede l’esecuzione di alcune delle opere di Mozart. Genovese ed ex direttore del Centro Studi Busoni di Empoli, Vincenzi si è distinto in numerosi concorsi e svolge attività nei principali centri italiani, ma anche in Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Romania e Svizzera. Si è esibito in récitals e concerti con orchestra in alcune delle più importanti istituzioni musicali italiane ed europee. A Cerreto Guidi, invece, si rinnova l’appuntamento con gli allievi di Muzika Aps MMI Toscana. La manifestazione, che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, si terrà sempre venerdì alle 18, in tre diverse location: Palazzina dei Cacciatori, Biblioteca comunale Emma Perodi e piazza Dante Desideri. Infine, ecco la nona edizione della Festa della Musica di Vinci, intitolata "In viaggio con la musica". L’appuntamento è alle 21.15 al Parco dei Mille a Spicchio-Sovigliana all’interno della Sagra della Chiocciola. Nell’anfiteatro a cielo aperto del Parco dei Mille si terrà il concerto del laboratorio "band in progress" del Centro di Formazione e Cultura Musicale, ossia tre band di musicisti, allievi della suddetta scuola di musica di Sovigliana, che presenteranno al pubblico una serie di brani musicali dedicati al viaggio, in occasione del settecentenario della morte di Marco Polo, uno dei più famosi viaggiatori di tutti i tempi.