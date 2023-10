Esselunga cerca rinforzi. Tante posizioni aperte

E’ fissato per il 22 novembre a Siena il ‘job day’ di Esselunga, che cerca personale in tutta la regione. Le iscrizioni alla giornata dedicata alla presentazione dell’azienda, alle opportunità di lavoro e ai colloqui con i responsabili delle risorse umane si aprono il 6 novembre e saranno possibili fino al 19 novembre tramite il sito www.esselungajob.it. Online è possibile anche candidarsi alle posizioni attualmente aperte in Toscana. Nella regione si cercano, tra gli altri, baristi, farmacisti, addetti al servizio sorveglianza, addetti alle vendite con mansione anche di cassieri e consulenti alla vendita per la catena di profumerie e beauty store. Per la profumeria di Livorno si ricerca anche un parrucchiere con specifica qualifica triennale abilitante alla professione di acconciatore, esperienza significativa maturata all’interno di negozi modernamente organizzati, autonomia nel taglio capelli.