Eseguiti restauri al cimitero

Due parapetti del cimitero di Montespertoli, che erano in condizioni assai precarie, sono stati restaurati. Si tratta di interventi richiesti dai cittadini. E’ un segno ben preciso, poiché l’intenzione - già annunciata dal vicesindaco Marco Pierini - sarebbe quella di proseguire nella vasta operazione di restauro di manufatti nei (tanti) cimiteri delle frazioni, alcuni dei quali in situazioni critiche. Di recente, a tal proposito, c’è stata anche ampia discussione in consiglio comunale. Ad esempio, si lavorerà al camposanto di Baccaiano, dove sono state fatte presenti precarietà tali da suscitare preoccupazione in coloro che si recano sulle tombe dei propri cari. Tutti i cimiteri sono in ogni caso sotto precisa attenzione: già negli anni scorsi era stata avviata un’agenda di manutenzione in seguito a sopralluoghi e segnalazioni.