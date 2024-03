Escursionisti sentinelle del decoro

Dal 28 marzo, per diversi fine settimana di primavera ed estate, appassionati di montagna soci del Cai di Fucecchio percorreranno, a tappe, tutto il crinale dell’Appennino che riguarda la Toscana, ovverosia quello Umbro Tosco Marchigiano, Tosco Romagnolo e Tosco Emiliano. Dal passo di Bocca Trabaria al passo della Cisa.

Non è solo trekking, è anche essere "sentinelle" a tutela dell’ambiente delle montagne di casa nostra, che stanno risentendo molto dei cambiamenti climatici (aspetto che sta molto a cuore della sezione ’Giacomo Toni’ di Fucecchio, che sull’argomento ha organizzato anche seminari).

"Inizia da Bocca Trabaria la nostra avventura che ci porterà a percorrere in più uscite il sentiero Italia Cai, dal confine della nostra regione con Umbria e Marche fino a raggiungere in estate il passo della Cisa", scrive la sezione guidata da Lucia Agus. Le uscite sono state suddivise in più tappe. Sono ben oltre 400 km di sentieri, praterie, rocce, boschi. Vediamo lo specifico dal 28 marzo al primo aprile: i primi quattro giorni di cammino porteranno a esplorare la Riserva Naturale Regionale Alpe della Luna e la sua Ripa, i calanchi delle sorgenti del Marecchia, la cascata e le sorgenti del Tevere, le Balze di Verghereto fino ad arrivare alla foresta biogenetica di Badia Prataglia.

Andrea Ciappi