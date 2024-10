Escursionista si perde nel bosco

Tanta paura, ma per fortuna conseguenze assai più contenute rispetto al pericolo corso. È stata una domenica intensa per i vigili del fuoco di Empoli che sono stati impegnati a soccorrere una persona che si era persa nel bosco nel comune di Capraia e Limite nella zona di Alberone in via di San Martino. L’intervento è avvenuto alle ore 13.30 e si è brillantemente concluso con il recupero dell’escursionista – risultato illeso ma disorientato – che è stato dunque raggiunto dai vigili del fuoco e consegnato ai familiari per il rientro a casa. Quasi contemporaneamente i pompieri hanno dato il loro contributo anche nel comune di Marradi sulla Strada Provinciale 74, per il soccorso e il recupero – in supporto al personale sanitario – di una donna caduta accidentalmente

in zona impervia.