Maturità, 1.200 promossi. Tanti centisti tra i candidati, ecco i risultati delle scuole

Empoli, 18 luglio 2024 – Praticamente tutti maturi. Il temuto esame di Stato, a chiusura del quinquennio di studi superiori, ha regalato belle soddisfazioni agli studenti delle scuole del territorio. Hanno ottenuto il diploma quasi 1.200 candidati (1.190 per l’esattezza), tra questi spiccato ben 53 centisti e 7 rotondissimi cento con lode. L’istituto con il più alto numero di eccellenze (oltre che con il numero maggiore di diplomati) è stato il liceo “Pontormo“ di Empoli dove, dopo aver affrontato scritti e orale, sono usciti con la promozione finale 248 alunni, fra cui 20 con il massimo punteggio, e 4 che hanno meritato anche la lode (i ’super diplomati’ sono distributi equamente tra l’indirizzo Scientifico e quello delle Scienze umane). Risultati molto positivi anche all’Enriques di Castelfiorentino dove hanno conquistato il diploma 170 studenti. Dal liceo al tecnico, passando per il professionale, tutti i candidati si sono presentati al grande appuntamento preparati e concentrati. "Abbiamo risultati positivi per tutti e tre gli ordinamenti superiori – commenta con soddisfazione la dirigente Barbara Degl’Innocenti – Abbiamo centisti in tutti gli indirizzi e una lode al grafico".

Spostandoci al liceo Virgilio di Empoli, qui i diplomati sono stati 238: al Classico ci sono stati due maturi a pieno punteggio (100/100); altrettanti al Linguistico dove si è registrato anche un cento con lode; mentre all’indirizzo Artistico sono stati sette i centisti. Al Ferraris-Brunelleschi di Empoli le nove commissioni d’esame hanno valutato, tra prove scritte e colloquio orale, oltre duecento candidati. Tra i promossi spiccano quattro centisti e un ottimo 100 con lode. A tutti loro va il saluto della scuola: "Si sono conclusi gli esami di maturità: cinque anni, a volte anche di più, trascorsi insieme creano legami e ricordi importanti. A tutti voi, indipendentemente da come sia andata, auguriamo di realizzare i vostri sogni e di riuscire a far parte della costruzione di un futuro sempre migliore".

Restando a Empoli, anche l’istituto tecnico professionale Fermi-Leonardo Da Vinci può dirsi soddisfatto del percorso dei propri alunni: 178 i maturi e nessun bocciato. In più sei studenti hanno raggiunto il massimo del punteggio. Nessuno, però, è riuscito ad ottenere anche la lode.

Chiudiamo con l’istituto superiore Checchi di Fucecchio dove i diplomati al termine dell’esame di Stato sono stati 149. Qui si registra un solo centista al liceo Linguistico.

I giovani che hanno affrontato la maturità 2024 sono i figli della Dad, la didattica a distanza, attivata per lunghi periodi negli anni della pandemia Covid e che li ha accompagnati per un bel pezzo del loro ciclo di studi superiori. Nel chiuso delle loro camerette gli studenti si collegavano da remoto con la ’classe virtuale’; per mesi si sono relazionati con compagni e insegnanti attraverso mascherine e mantenendo una certa distanzia fisica. Partiti oggettivamente svantaggiati, però, questi ragazzi e ragazze hanno saputo recuperare e dimostrare di essere in grado di affrontare con grande responsabilità e maturità il primo grande esame della loro vita.