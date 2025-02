Erogati 8 milioni di litri di acqua

Ridurre il consumo di plastica usa e getta e promuovere la sostenibilità ambientale con piccole azioni quotidiane che possono fare la differenza. Sono numeri significativi quelli che arrivano dal progetto Acqua ad Alta Qualità, promosso da Acque e dall’Autorità Idrica Toscana. Nell’Empolese Valdelsa, nel 2024, i 17 fontanelli attivi hanno erogato 8 milioni di litri d’acqua, evitando l’utilizzo di 5,4 milioni di bottiglie usa e getta, per un equivalente di 190 tonnellate di plastica e 1.350 tonnellate di Co2 altrimenti emesse in ambiente. Quelli che hanno ottenuto più successo tra gli utenti, sono stati gli impianti della zona sportiva di Empoli e Fucecchio. Il progetto Acqua ad Alta Qualità prosegue con la realizzazione di nuovi fontanelli e con il restyling degli impianti più datati. A Empoli si attende l’inaugurazione, venerdì, di quello di Ponzano. "Avevamo preso l’impegno di arrivare a 10 fontanelli in 5 anni - ha detto il sindaco Mantellassi - Ecco il sesto, e altri due sono in cantiere a Marcignana e a Monterappoli. A breve anche uno a Villanuova". "I fontanelli sono una delle risposte che possiamo offrire ai cittadini - ha spiegato il presidente di Acque, Simone Millozzi - in termini di buone pratiche, e affiancano le comunità negli importanti risultati conseguiti sulla raccolta differenziata".