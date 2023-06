Erba alta e rifiuti nell’Orme "Un pericolo per le piene Serve intervenire subito"

di Tommaso Carmignani

La paura è venuta guardando le immagini di quanto accaduto qualche settimana fa in Emilia Romagna, ma anche ripensando ai danni che diversi anni fa provocò l’esondazione dell’Orme. Siamo a Casenuove, zona di Ormicello, dove il torrente che scende dalle colline di Ortimino si fa via via sempre più largo fino a incanalarsi all’interno delle frazioni di Pozzale e Ponzano per poi sfociare in Arno nel quartiere di Serravalle. Per i residenti che si affacciano su via Valdorme e via Poggio Piedi, il timore è che sporcizia ed erba alta possano rappresentare un pericolo in più in caso di forti precipitazioni.

"E’ un problema che quest’anno avvertiamo molto più di altre volte – spiega una residente che abita in zona – perché abbiamo visto quello che è successo altrove e il meteo non dà tregua. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a temporali di ogni sorta, chi ce lo dice che non verrà anche da noi quello che è venuto da altre parti". Il problema, come accennato, è rappresentato soprattutto dall’erba alta e dai canneti che hanno ormai letteralmente invaso sia il letto del fiume che le sponde. Un problema che non riguarda solo l’area di Casenuove, ma anche le zone più a valle. "Soltanto che lì – dice ancora la residente – il letto è molto più ampio, mentre da noi i pericoli sono maggiori. Già qualche anno fa ci ritrovammo l’acqua in casa in seguito ad una piena e i danni ce li dovemmo pagare da soli. Non vorremmo ripetere quell’esperienza".

Per questo, nelle scorse settimane, sono state fatte diverse segnalazioni al Consorzio di Bonifica. "Abbiamo chiamato per illustrare la situazione e per spiegare che la vegetazione era ormai fuori controllo. Ci è stato detto che l’intervento era programmato tra maggio e giugno, ma qualche giorno fa abbiamo sollecitato perché crediamo che non ci sia molto tempo da perdere. Vediamo temporali e piogge ogni giorno – spiega ancora la signora – e temiamo per quello che potrebbe accadere". Un altro problema è rappresentato dalla spazzatura che viene abbandonata all’interno del fiume. Nella zona di Ormicello c’è una passerella pedonale che collega la frazione di Casenuove a via Poggio Piedi e che spesso viene utilizzata per gettare sacchi pieni di immondizia.

Anche in questo caso sono state fatte numerose segnalazioni, ma gli abbandoni sembrano susseguirsi in maniera ciclica. L’appello è quindi rivolto alla pubblica amministrazione. "Come residenti – conclude la signora – chiediamo che il Comune si faccia portavoce e solleciti il Consorzio di Bonifica affinché intervenga in maniera tempestiva e rapida. L’erba è sempre più alta e le condizioni in cui versa il torrente sono davvero preoccupanti. Non osiamo davvero immaginare cosa succederebbe se arrivasse una piena".