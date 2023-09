Epatite C: nuove date per il test a Empoli e in Empolese Valdelsa

EMPOLESE VALDELSA

Ancora più presidi ed eventi ad hoc per il test sull’epatite C. Nuove date, nel mese di ottobre, per lo screening gratuito sulla malattia. Obiettivo, oltrepassare il numero di 100 punti di accesso nei presidi sociosanitari e nelle associazioni sul territorio della Asl Toscana centro. Anche nell’Empolese Valdelsa i cittadini avranno la possibilità di aderire all’iniziativa. Due sono le sedi a Empoli: ci si potrà presentare al presidio Asl di via dei Cappuccini il sabato dalle 9 alle 12 e al Rami in via Cavour dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 ma anche dalle 17 alle 19. L’orario del sabato è dalle 9 alle 11 del mattino. A Certaldo screening nella Casa della Comunità di piazza dei Macelli, il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30, in viale Matteotti nella giornata del 2 ottobre dalle 16 alle 18 e il 16 ottobre dalle 16 alle 18. A Castelfiorentino, i controlli si svolgeranno alla Casa della Salute in via Pavese, il giovedì dalle 9 alle 12. Presidi anche a Cerreto Guidi alla Casa della Salute di via dei Fossi, il primo e terzo mercoledì del mese di ottobre dalle 14.30 alle 17.30. All’Anpas di via Caverni a Montelupo Fiorentino, porte aperte dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10 mentre a Montespertoli, in via del Risorgimento (sempre nella sede locale Anpas) il test potrà essere effettuato il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 9.30. La Misericordia organizza i controlli a Vinci, nella sede di via Matteotti il 28 ottobre dalle 8 alle 12. Gli screening sono rivolti ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989.