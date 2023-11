Enegan a fianco degli alluvionati

Un fondo di sostegno destinato a tutti i dipendenti che sono stati colpiti dalle tragiche alluvioni della scorsa settimana in Toscana. Lo mette a disposizione Enegan Spa, trader di luce, gas e telecomunicazioni operante su tutto il territorio nazionale. L’azienda, con sedi a Grosseto e a Vinci, ha deciso di garantire supporto economico a tutti i colleghi e colleghe che abbiano subito danni non coperti da assicurazione. Una volta raccolte tutte le richieste, Enegan valuterà le modalità di ristoro per i propri dipendenti.

Inoltre Enegan – spiega una nota – attraverso un’ulteriore iniziativa, andrà a supportare tutti quei clienti le cui attività sono state colpite dai fenomeni meteorologici avversi dei giorni precedenti. L’azienda, infatti, ha deciso di devolvere 0,1 euro per ogni Kilowatt consumato, nel mese di novembre, da tutta l’intera clientela nazionale. L’importo raggiunto sarà consegnato totalmente a Save the Planet,realtà che si occupa di sviluppare progetti di sostenibilità e di sensibilizzazione alla crisi climatica, argomento sempre più attuale alla luce degli eventi naturali che negli ultimi anni colpiscono il nostro Paese. Save the Planet si occuperà, di supportare la ripartenza di alcune delle attività colpite dalle alluvioni.