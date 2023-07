"Encomio ai volontari" La richiesta in Consiglio

Encomio solenne alla Protezione civile e alle associazioni che ne fanno parte. La richiesta arriverà durante il consiglio comunale di lunedì in una seduta in sessione aperta, nella sala del palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra. Un solo punto all’ordine del giorno: tributare un ringraziamento al sistema di Protezione Civile per l’attività di fondamentale importanza svolta in questi anni delicati e per quella quotidiana e costante sul territorio. L’iniziativa vuole essere anche occasione per un approfondimento sul funzionamento e l’organizzazione del sistema.

"Abbiamo organizzato un consiglio comunale per ringraziare tutti i volontari di tutte le associazioni empolesi che ne fanno parte - dice il presidente del consiglio comunale , Alessio Mantellassi – per il lavoro quotidiano e costante che hanno profuso nelle principali emergenze di questi anni, come l’emergenza Covid19, ma anche nelle attività giornaliere di prevenzione e di diffusione di contenuti del Piano di Protezione civile".

"Le associazioni del territorio – prosegue Mantellassi – sono un punto di riferimento presente e affidabile per tutta la comunità empolese. Su proposta dell’assessore Massimo Marconcini, che ringrazio, abbiamo voluto organizzare un momento di diffusione del Piano e di ringraziamento per queste realtà così importanti: ad esse il Consiglio comunale dedicherà un encomio solenne, massimo riconoscimento che il consiglio può dare a una realtà della città". La serata sarà aperta dall’intervento dal sindaco Brenda Barnini a cui seguiranno, fra gli altri, i contributi di Paolo Masetti, sindaco di Montelupo, delegato dell’Unione dei Comuni alla Protezione Civile, Massimo Marconcini, assessore alla Protezione Civile del Comune di Empoli, Monica Salvadori, Protezione Civile Unione dei Comuni.