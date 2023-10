Una giornata a tutto shopping: dai banchi fino ai negozi, in centro torna Empolissima

Empoli, 8 ottobre 2023 – Sembra estate ma è autunno. Il clima dice che è ancora presto per il maglioncino di lana, ma non per gli acquisti. Il caldo di questi giorni può aver inciso sui prodotti da esporre tra i banchi ma di sicuro non ferma Empolissima, che oggi dalle 8 alle 20 torna per le vie del centro con grande entusiasmo.

Il format è quello consolidato, con banchi in tra via Roma, piazza della Vittoria e via Tinto da Battifolle. Il protagonista? Lo shopping, con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi.

«Al momento ancora la collezione autunnale è un po’ ferma, come accade anche nel settore moda e nel commercio in sede fissa – commenta Gianluca D’Alessio, responsabile di Confesercenti Empolese Valdelsa – Ma il lato positivo è che potremo sfruttare al meglio la bella giornata per stare all’aria aperta, in una giornata in cui negozi e ambulanti fanno sinergia all’insegna dello shopping". Sia i banchi che le vetrine saranno fornite con le migliori novità per la stagione autunno/inverno. Abbigliamento, accessori, calzature, arredo casa sono solo alcune delle merceologie presenti.

"Gli operatori saranno allestiti con le nuove collezioni – spiega D’Alessio –. È una bella occasione per iniziare a pensare al cambio di stagione. Per il commercio empolese è un momento importante che ha portato sempre grandi risultati. Siamo convinti che lo farà anche in questa occasione". Sono previste modifiche a sosta e transito nelle vie interessate dalla manifestazione. Ma con il nuovo format i disagi legati ai parcheggi saranno molto limitati.

"Il ‘giro’ di Empoli è la location ideale per fare squadra con i colleghi negozianti, mantenendo ampia possibilità di accesso ai parcheggi e al centro in generale", conferma Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze. Per consentire ai visitatori di godersi appieno il “giro” durante tutto l’arco della giornata, diversi bar e ristoranti effettueranno servizio sia a pranzo che a cena.

"Empolissima è sempre una festa per il del commercio – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli - ottobre è cruciale per le nostre attività e iniziative come questa non possono che portare benefici". "Come amministrazione – sottolinea Antonio Ponzo Pellegrini, assessore a Commercio e Attività produttive - siamo convinti che sia fondamentale creare iniziative per favorire il commercio e ci muoviamo ormai da anni in questa direzione".