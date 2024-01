Empoli, tifoso rossonero tira un fumogeno nel parcheggio dello stadio: rischia il Daspo

Empoli (Firenze), 9 gennaio 2024 – A bordo di un minivan ha lanciato un fumogeno acceso nel parcheggio ospiti dello stadio Castellani di Empoli (Firenze) poco prima della partita di Serie A degli azzurri contro il Milan di domenica 7 gennaio. Per questo, un tifoso rossonero, 40 anni, è stato denunciato e per lui è stato richiesto il Daspo. Il tifoso è stato visto dagli agenti del commissariato di polizia di Empoli impegnati nei controlli fuori dallo stadio mentre lanciava il fumogeno appena acceso dal minivan su cui stava viaggiando, intorno alle ore 12.30. Nel parcheggio, peraltro, erano stati fatti esplodere poco prima alcuni petardi dai tifosi rossoneri, richiamando l'attenzione degli agenti di polizia che hanno così potuto assistere 'in diretta’ alla scena e fermare il 40enne.