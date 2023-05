"Empoli-Siena nei piani del ministero"

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sarà a Firenze lunedì prossimo: "Per dare il via, finalmente, entro l’estate ai lavori del passante ferroviario" dell’alta velocità. Sarà anche l’occasione per parlare del futuro delle ferrovie in centro Italia e in particolare in Toscana, specie alla luce dei recenti problemi causati dagli incidenti nei pressi della stazione centrale del capoluogo toscano. E per quanto riguarda lo sviluppo ferroviario, sottolinea una nota del ministero delle infrastrutture, al question time il ministro Salvini ha parlato di "Passante dell’alta velocità di Firenze che eliminerà interferenze tra regionali e Alta velocità" e che avrà un costo di 2,7 miliardi di euro.

Nell’ambito dello stesso intervento, riporta sempre la nota ministeriale, il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha parlato anche della “Ferrovia Empoli-Siena“ e ha ricordato che il raddoppio e l’elettrificazione della linea che va da Empoli alla città del Palio avranno finanziamenti per circa 300 milioni di euro. Sempre secondo una nota di agenzia, dal ministero comunicano che "È stato anche previsto l’inserimento nel contratto di programma con Rfi del progetto di quadruplicamento della linea Pisa-Empoli".