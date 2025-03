Finale caldo dopo Empoli-Roma: tafferugli in piazza, 15 persone identificate

Empoli, 9 marzo 2025 – Animi caldi dopo Empoli-Roma, gara andata in scena questo pomeriggio 9 marzo al Carlo Castellani e terminata 1-0 in favore dei giallorossi. Al termine dell'incontro, un minivan di tifosi provenienti dalla capitale si è staccato dal corteo di auto che le forze dell'ordine avevano instradato sul percorso prestabilito verso la FiPiLi ed ha deviato verso il centro.

Per motivi ancora da chiarire, il van su cui erano presenti diversi supporters giallorossi si è trovato a passare in piazza Guido Guerra, davanti ad un locale dove sostavano alcuni tifosi azzurri. Uno di loro ha lanciato una bottiglia verso il mezzo, che a quel punto si è fermato. I due gruppi di tifosi si sono quindi affrontati, ma grazie al pronto intervento della polizia che in quel momento presidiava l'area non ci sono stati scontri. Non si registrano feriti, ma almeno una quindicina di persone - tra cui l'autore del lancio della bottiglia - sono state identificate.