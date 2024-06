Empoli per la pace, l’evento. Ospite il magistrato Gallo

Nuova iniziativa del comitato ‘Empoli per la pace’ in collaborazione con il comitato difesa Costituzione Empolese-Valdelsa. Giovedì alle 18 la sala delle adunanze della Misericordia di Empoli ospiterà la presentazione del nuovo libro di Domenico Gallo dal titolo purtroppo attuale: guerre. Magistrato cassazionista, senatore dal 1994 al 1996, in questo suo ultimo volume attraversa due guerre, quella tra Russia e Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, andando alla ricerca delle loro radici, decodificandone il contesto e immaginando soluzioni oltre il buio della violenza bellica. Assieme a lui, giovedì pomeriggio, sarà presente per il dibattito il magistrato della corte d’appello militare di Roma Luca Baiada.

Il tema guerra sarà al centro anche dell’iniziativa "Gaza Calling" organizzata dal Csa intifada mercoledì. Un evento che propone una mostra fotografica e uno spettacolo teatrale a tema Palestina. Dalle 19 aperitivo per tutti gli stili alimentari. Mostra fotografica del fotografo palestinese Wahqj Bani Maufleh e alle 21.30 spettacolo teatrale di Key.