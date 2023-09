Empoli, al Castellani arriva la Juventus. Nuova viabilità al primo vero test

Empoli, 2 settembre 2023 – Domani sera alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena arriva la Juventus, primo incontro di cartello della stagione calcistica, e tutta la città è pronta a mettersi il vestito buono. Soprattutto è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con un’affluenza alla zona sportiva che sarà tra l’altro anche il primo vero banco di prova per la nuova bretella che collega la statale 67 a Serravalle e di conseguenza allo stadio. La strada era già stata aperta anche in occasione della prima partita interna contro l’Hellas Verona, ma chiaramente il numero di persone che domani sera si dirigerà in viale delle Olimpiadi (saranno più di 15mila) non è minimamente paragonabile al pubblico di quella prima giornata di metà agosto. Anzi, l’utilizzo della nuova bretella è consigliato sia per recarsi alla partita, quanto per il deflusso dopo il triplice fischio finale, che dovrebbe avvenire indicativamente verso le 23. Per il resto, nella zona saranno in vigore i consueti cambiamenti alla viabilità.

Nello specifico, a partire dalle 16.45 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo, sarà chiuso l’accesso a viale delle Olimpiadi dalla rotonda sulla statale 67, all’altezza di via Bisarnella, nonché via della Maratona, la strada che costeggia il Castellani-Computer Gross Arena, i cui cancelli apriranno alle 18.45. Per ciò che concerne i parcheggi, invece, sarà possibile lasciare l’auto sia nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini che in quella di fronte alla vigilanza privata, o ancora nello spazio di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e in quello contiguo al parco Mariambini. Per quanto riguarda i tifosi ospiti, invece, questi dovranno utilizzare sia all’andata che al ritorno l’uscita Empoli Est della FiPiLi. Infine i vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio, che valgono anche per i residenti, saranno in vigore dalle 16.45 fino al termine dell’incontro: l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Insomma, oltre alla grande attesa sportiva per vedere gli azzurri all’opera contro una delle ’big’ del campionato, c’è curiosità anche per capire la reale importanza della nuova bretella per alleggerire il traffico nella zona sportiva.

Si.Ci.