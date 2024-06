Una città sempre più... azzurra. Empoli, grande attesa per la Nazionale

Empoli (Firenze), 5 giugno 2024 – Dall’azzurro dell’Empoli Fc a quello della Nazionale di calcio. Soltanto nove giorni fa il Carlo Castellani-Computer Gross Arena è stato teatro dell’ennesima impresa del club guidato da Fabrizio Corsi e ora si appresta ad ospitare l’Italia del Ct Luciano Spalletti. Appuntamento domenica a alle 20.45 contro la Bosnia nella seconda e ultima amichevole (stasera a Bologna con la Turchia l’altra , ndr ) prima della partenza per la Germania, dove il 15 giugno l’Italia esordirà all’Europeo contro l’Albania.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti a Empoli gioca in casa

Si tratta della seconda volta a Empoli dopo il test del 2017 vinto 8-0 con San Marino di una Nazionale comunque sperimentale di Ventura. Tutta la città si appresta ad accogliere uno dei suoi ‘figli’ per regalargli l’ultimo "in bocca al lupo" prima dell’impegno continentale. Spalletti non ha mai nascosto di essere molto legato a questo territorio, dove ancora risiede nella splendida tenuta di Montaione e dove appena può torna per stare insieme con gli amici di una vita, come quelli di Avane dove non più tardi di domenica scorsa ha presenziato al torneo intitolato al fratello Marcello.

"Luciano è stato straordinario come sempre, disponibile con tutti senza rifiutare un selfie o un autografo – racconta Carlo Zani, diesse del sodalizio empolese e amico del Ct –. Penso che la città risponderà alla grande per questa partita, perché da empolesi non possiamo che essere contenti di ospitare questa Nazionale, con un allenatore che ci rende tutti orgogliosi. Alcuni amici da fuori mi hanno anche contattato per sapere se potevo aiutarli a trovare un biglietto, dato che sembrano quasi esauriti". La vendita dei tagliandi, a prezzi popolari, è gestita direttamente dalla Figc e non sono ancora stati resi noti i dati, però indiscrezioni parlano quanto meno di un’ottima affluenza in Maratona. Biglietti che sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

"Luciano è estremamente contento di poter giocare una partita nello stadio che ritiene casa sua – prosegue Zani –, ma non credo che abbia spinto in prima persona per scegliere Empoli come sede, sicuramente così come Bologna ha prevalso la volontà di non allontanarsi troppo dal ritiro di Coverciano. Quando lo abbiamo visto nell’ultimo weekend ci ha confessato di essere un po’ preoccupato per questi ultimi infortuni (Acerbi e Scalvini ndr ), ma onestamente nell’ultimo periodo non gli abbiamo mai domandato più di tanto sulla Nazionale, cercando di fargli trascorrere momenti più leggeri".

Un incarico, questo, che comunque Spalletti vede come un grande traguardo. "È sempre stata la sua massima ambizione, il suo desiderio da ‘grande’ – confessa ancora Zani –. Dopo aver fatto una carriera notevole chiusa con lo scudetto dello scorso anno a Napoli, per lui accettare la panchina della Nazionale è stato un po’ come chiudere il cerchio. È chiaramente un ruolo diverso da quello che aveva ricoperto finora, con il quale si è rimesso in gioco, perché è diverso il modo di rapportarsi con i giocatori, che non ha costantemente sotto mano. C’è da lavorare sodo, ma questo non gli fa certo difetto e poi trova comunque sempre il modo di stare vicino ai ragazzi e tirar fuori quell’empatia che è sempre stata il suo punto di forza". Infine, se mai ce ne fosse stato bisogno, Zani sottolinea la soddisfazione di Spalletti per la salvezza dell’Empoli. "È stato spesso al Castellani per il suo ruolo, ma con il cuore ha sempre sperato che andasse a finire così".