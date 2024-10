Empoli, inaugurata una nuova postazione di allattamento al San Giuseppe

Empoli, 7 ottobre 2024 - Una nuova postazione di allattamento presso l’ospedale San Giuseppe è stata inaugurata sabato scorso nell’ambito della Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno (SAM). Lo spazio è stato progettato per offrire alle mamme un ambiente accogliente e riservato dove allattare i propri bambini, in tranquillità. Prima dell’inaugurazione l’appuntamento ha preso il via presso il Consultorio della "Casa della Comunità Gino Strada" dove si è tenuto un incontro speciale aperto alle neo e future mamme e alle loro famiglie.

Il personale ostetrico del consultorio in collaborazione con quello del reparto di Pediatria ed Ostetricia dell'ospedale San Giuseppe ha accolto le mamme e le loro famiglie. Quello che si è svolto presso il Consultorio della "Casa della Comunità Gino Strada" è stato un momento di condivisione, ma anche di sensibilizzazione e sostegno all'allattamento materno. A fine mattinata poi l’appuntamento si è spostato al San Giuseppe per l’inaugurazione della nuova postazione e il taglio del nastro che in rappresentanza della direttrice sanitaria dell’ospedale, Francesca Bellini, è stato eseguito dal dottor Federico Manzi, insieme a parte del personale. La postazione di allattamento è situata nella hall della Sala dell’Orologio, al piano terra dell’ospedale. Si ricorda inoltre che è disposizione delle mamme anche un’altra postazione, presso il poliambulatorio al terzo piano, dotata di tutti i comfort necessari per agevolare le madri durante il periodo di allattamento, con poltrone comode per facilitare la posizione di allattamento; punti di ricarica per dispositivi elettronici; un’area attrezzata per il cambio pannolino. L’iniziativa si inserisce all’interno della politica di promozione dell’allattamento al seno che mira a sostenere le mamme nel percorso di nutrizione dei loro bambini in modo naturale. L’allattamento al seno è raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità come la modalità ottimale di nutrizione per i neonati nei primi sei mesi di vita e oltre. L’ospedale San Giuseppe desidera garantire che ogni madre possa vivere il momento dell’allattamento con serenità. Il personale Asl è a disposizione per fornire assistenza e supporto alle mamme che ne hanno bisogno, con consulenze specializzate e consigli pratici per una corretta gestione dell’allattamento.