Empoli: furto all’agenzia prestiti, i ladri rubano cassaforte con 10mila euro

Empoli (Firenze), 4 maggio 2023 – Furto da 10mila euro all'agenzia 'Prestito Compass Empoli Gruppo Mediobanca" in via Carrucci 146. I malviventi hanno forzato una porta di servizio, sono entrati e hanno asportato una cassaforte con all'interno circa 10mila euro, per poi fuggire a bordo di un'autovettura. Sul posto i militari della Compagnia Carabinieri di Empoli per i rilievi e le conseguenti indagini, tuttora in corso.