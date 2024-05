Empoli, sfonda una porta e fugge dalla Rems. E’ caccia all’uomo

Empoli (Firenze), 4 maggio 2024 – È riuscito ad evadere dalla Rems di Empoli sfondando prima la porta semi blindata che divide l’area riservata ai pazienti dalle aree comuni, poi ha aggredito verbalmente la guardia giurata della Sicuritalia che in quel momento era in servizio intimandola di aprire la seconda porta, quella che dà sull'esterno.

Da qui la fuga nelle campagne empolesi. L'uomo, un paziente sulla trentacinquina, in cura nella residenza nell' ex carcere cittadino, risulta ricercato. A quanto appreso, da diversi giorni aveva comportamenti aggressivi. Questa sera la situazione è degenerata. Intorno alle 20.30 il paziente, in preda ad un momento di delirio, ha dato un calcio alla porta che divide le due zone della Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. A quel punto si è ritrovato nella guardiola delle guardie giurate.

L'operatore se l'è trovato praticamente alle spalle. Con professionalità e lucidità è riuscito a mantenere la situazione sotto controllo evitando anche che il paziente riuscisse a sottrargli l'arma in dotazione. L'uomo è riuscito comunque a raggiungere l'altra porta che dà sull'esterno. L'ha aperta ed è fuggito. La Rems di Empoli - Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive - è stata realizzata nell'area in cui sorgeva la Casa Circondariale Femminile di Empoli. Struttura ceduta dal Ministero della Giustizia alla Regione Toscana che a sua volta l'ha ceduta alla Sanità per la realizzazione del progetto a carattere residenziale.