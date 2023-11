Empoli FreeWiFi cresce. Una nuova rete gratuita. Serve la registrazione per poter navigare

Una nuova rete internet gratuita. Nel corso degli anni il sistema Wifi del Comune di Empoli ha avuto un notevole sviluppo ed è stato esteso, oltre che alle più importanti piazze cittadine, anche a tutti i palazzi adibiti ad uffici dell’ente, agli asili, al palazzo delle esposizioni, ai musei. Un servizio importante per i cittadini, per chi frequenta la città. Ma importante anche per la fruizione delle sue offerte e dei servizi. Un servizio in crescita. EmpoliFreeWiFi , infatti, è intenzionata a crescere ancora. Anzi c’è un ulteriore step. Il Comune di Empoli ha attivato, appunto, una nuova rete internet, fornendo una navigazione gratuita, attraverso il punto di accesso “EmpoliFreeWiFi”. Il vecchio sistema WiFi4EU, un progetto finanziato dall’Unione Europea nato nel 2016 per incentivare la diffusione di internet nelle piazze e luoghi pubblici cittadini, non prevedeva alcun tipo di autenticazione forte dell’utente, per cui non consentiva di sapere con certezza chi era connesso e quando.

A questo riguardo – spiega una nota dell’amministrazione – la legge Pisanu antiterrorismo e le successive integrazioni, sostanzialmente impongono l’obbligo di tracciare gli accessi da parte degli utenti, in modo da risalirne all’identità in caso di necessità dell’autorità giudiziaria competente.

Per questo motivo l’accesso alla nuova rete è consentito solo dopo la registrazione gratuita al servizio.

Tutte le informazioni sul funzionamento del nuovo punto di accesso internet gratuito sono disponibili al link: https:www.empoliwifi.it .