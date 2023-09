Empoli città del Natale. Già partito il countdown: "Il nuovo obiettivo?. Un milione di presenze"

di Ylenia Cecchetti

Il calendario è paradossale e confonde. Da una parte la stagione balneare che si allunga, con la proroga al 5 novembre dell’apertura degli stabilimenti sulla costa versiliese. Dall’altra i tempi di attesa del Natale che si accorciano sempre più. Con il meteo favorevole di questi giorni ed un autunno che sfiora i 30 gradi, difficile pensare agli addobbi eppure il conto alla rovescia per Empoli Città del Natale è già partito. Dal costume ai pattini (sul ghiaccio), il passo sembra davvero breve. La rassegna si aprirà il 18 novembre per proseguire fino al 7 gennaio 2024. Quella del 2023 è la sesta edizione e siccome format che vince non si cambia, sono confermate le installazioni luminose e proiezioni sui palazzi del centro storico. Anche questa volta i visitatori potranno immergersi nel Magico mondo di Babbo Natale, entrare nella Casa delle Mascotte e in quella del Ciuchino (la mascotte ufficiale dell’evento), assistere alle parate in costume o aggirarsi per il Villaggio dei mercatini. E poi ancora ci si potrà cimentare nella pista da pattinaggio del winter park, avventurarsi sulla Ruota Panoramica o sulla Giostra a Cavallo. Il programma definitivo verrà presentato nelle prossime settimane ma c’è una novità che guarda alle famiglie. "Tutti i sabati e le domeniche sbarcheranno in centro i musical natalizi. Il test – anticipa Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi per l’Associazione del Centro Storico – era stato fatto nel fine settimana dell’ 8, 9 e 10 dicembre dello scorso anno al Pala Expo. Seppur con piogge torrenziali, i numeri registrati per il ponte dell’Immacolata ci hanno dato coraggio. Confermiamo il progetto e lo portiamo al teatro il Momento".

Ci saranno dalle due alle tre repliche al giorno, con protagoniste compagnie teatrali in arrivo da tutta Italia. L’obiettivo principale resta quello di contrastare la lotta alla desertificazione del centro storico. "Abbiamo subìto l’ondata del Covid scegliendo di non mollare, anzi di rilanciare – spiega Condelli – C’è un giro di quattro milioni di persone all’anno che fa turismo natalizio, ed è su questo che dobbiamo puntare, creando un nuovo volano economico, che vale circa il trenta per cento del fatturato annuo per le nostre trecento attività del giro".

"Siamo passati da sette milioni di fatturato incassato dai negozi durante la prima edizione, a venticinque milioni – conclude il presidente Confesercenti Empoli –. Ma non ci fermiamo. Puntiamo a raggiungere il milione di presenze, portando venti mila famiglie da fuori regione".