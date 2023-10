Empoli, camion dei rifiuti incastrato nei cavi elettrici

Empoli (Firenze), 3 ottobre 2023 – Circolazione bloccata in via Livornese, a Empoli, per un ingombro stradale. Si tratta del braccio sollevatore di un mezzo pesante adibito alla raccolta dei rifiuti, che nell’operazione di sollevamento del cassonetto è rimasto bloccato dai cavi elettrici che attraversano la sede stradale. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.Sul posto anche polizia municipale per la gestione della circolazione che al momento è bloccata.