Elly Schlein arriva a Empoli. Si parla di diritti e disabilità

Si parlerà di inclusione e disabilità. Un tema molto importante per trattare il quale il Pd cala l’asso: Elly Schlein. Il segretario dem sabato sarà a Empoli, al Circolo Arci di Avane, nell’ambito della prima iniziativa del dipartimento ’Inclusione’ del Partito Democratico. Per il segretario dem, ospite la scorsa settimana a Firenze, è la prima volta a Empoli almeno da quando ricopre il ruolo. L’incontro s’intitola ’Diritti e non privilegi. Le prossime sfide da affrontare per l’inclusione della disabilità’.

Il programma della giornata parte alle 9.30: politici ed esperti di settore si confronteranno sui Pass, i percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, ma anche sulla disfagia, sulla cannabis terapeutica, sull’assistenza sessuale e sull’importanza del ’Dopo di noi’. I saluti saranno affidati alla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e al segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi. Dopodiché interverranno il responsabile Pd del dipartimento Iacopo Melio, il responsabile welfare nella segreteria nazionale dem Marco Furfaro e infine la segretaria Elly Schlein.

"Si tratta del primo evento nazionale del dipartimento ’Inclusione’ che ho l’onore di guidare – dichiara Iacopo Melio, consigliere regionale e attivista per i diritti dei disabili - Ho voluto mettere al centro temi tanto necessari quanto ‘scomodi’: parleremo del diritto a una cura inclusiva attraverso il modello dei ‘percorsi Pass’ in ospedale; di cosa sia la “disfagia” e di come si possa non solo iniziare un percorso terapeutico tempestivo ed efficace ma anche quali strategie corrette adottare per una quotidianità il più serena possibile". Non solo. Si affronteranno anche altri temi come la "cannabis terapeutica e l’assistenza sessuale per persone con disabilità, rompendo tabù e pregiudizi – riprende Melio –, per poi concludere discutendo dell’importanza del ‘Dopo di noi’ in difesa dell’autodeterminazione della persona". All’incontro, intorno alle 10.30, sono attesi anche gli interventi e le testimonianze dell’equipe del San Giuseppe che si occupa di assistenza medica avanzata per disabili. E poi ancora: alle 11 si tratterà il tema della disfagia (il piacere di mangiare oltre le difficoltà), alle 11.30 si parlerà invece di cannabis terapeutica, alle 12 di assistenza sessuale e infine alle 12.30 sarà affrontato il tema del ’Dopo di noi’ per progettare il futuro e l’autodeterminazione.