Elezioni, Italia Viva suona la carica. Al via i congressi sul territorio

Italia Viva suona la carica in vista delle elezioni del 2024. Nell’Empolese Valdelsa si vota in undici Comuni su undici e il partito di Matteo Renzi non vuole farsi trovare impreparato. Dopo lo svolgimento della fase congressuale del livello nazionale, regionale e provinciale, che ha portato all’elezione di Matteo Renzi quale presidente di Italia Viva, dell’europarlamentare Nicola Danti come presidente di IV per la Regione Toscana e del sindaco di Bagno Ripoli Francesco Casini presidente della Città Metropolitana di Firenze, si apre nei prossimi giorni la fase congressuale a livello locale.

"Italia Viva – fa sapere il partito – è presente in tutti gli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa con quasi 200 iscritti nel 2023 tra i quali verranno scelti i presidenti comunali e di zona". Sarà poi interessante capire nello specifico quali saranno le strategie nei singoli territori e le eventuali alleanze con gli altri partiti. Nel dettaglio ecco l’elenco dei vari congressi. Nella zona di Certaldo e Gambassi Terme l’appuntamento è per lunedi alle 21 al Bar Maria in via del Molino a Certaldo. A Cerreto Guidi invece il ritrovo è martedì alle 21 al Circolo Ricreativo XXIII Agosto (via Provinciale Francesca a Stabbia). E poi ancora, sempre alle 21: a Capraia e Limite mercoledì alla Fornace Pasquinucci; per la zone di Empoli, Vinci e Montelupo Fiorentino appuntamento giovedì alle 21 alla Casa del Popolo di Fibbiana in via del Borgo dei Guerri a Montelupo Fiorentino. Nella zona di Castelfiorentino e Montaione il congresso si terrà venerdì alle 21, si ipotizza allo Studio Valdelsa in via Masini ma il luogo è da confermare.

A Fucecchio invece l’appuntamento è sabato prossimo alle 9 nella sala del Poggio Salamartano. Sempre sabato, ma nel pomeriggio, il congresso si terrà a Montespertoli in via Pacinotti a Montagnana. Ai congressi della zona di Empoli e Vinci e del Comune di Montelupo Fiorentino parteciperà anche il presidente della Città Metropolitana di Firenze, Francesco Casini. "Le assemblee che si svolgeranno prima delle votazioni – concludono da Italia Viva – sono aperte non solo agli iscritti ma anche a tutti i simpatizzanti che sono invitati a partecipare".