Empoli, chiusa l’edicola storica di piazza della Vittoria

Empoli, 10 marzo 2025 – Il cartello con la scritta “Cedesi attività“ è rimasto affisso per mesi su una parete dell’edicola di piazza della Vittoria, ma nessuno si è fatto avanti e ora i fratelli Adolfo e Alessio Fossi hanno deciso che è, purtroppo, arrivato il momento di tirare giù il bandone. A comunicare la decisione è stata Alexia Fossi, figlia di Adolfo, che ha scritto: “Purtroppo per cause di forza maggiore mio padre e mio zio sono dovuti arrivare alla decisione di chiudere l’attività. L’attività era stata messa in vendita ma nessuno ha avuto l’interesse a continuare e dovendo pagare un affitto molto alto tutti i mesi, neanche io figlia posso subentrare. Nei prossimi giorni saremo chiusi dentro il locale per sistemare trent’anni di lavoro”.

Se ne vanno così trent’anni di storia di Empoli, lasciando il centro storico e la città ’orfani’ di un punto di riferimento.