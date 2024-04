Ecco una serata-tributo a Renato Zero

MONTELUPO FIORENTINO

Tutto pronto al Teatro Aurora di Fibbiana per lo spettacolo tributo a Renato Zero. L’appuntamento è per stasera alle 21.15 con la live music band “TeatroZero“, che celebrerà una delle indiscusse icone della musica italiana con le sue indimenticabili melodie. Gli spettatori saranno trasportati in un viaggio attraverso i successi senza tempo del cantautore romano, rivisitati con passione e maestria dal gruppo guidato dal talentuoso Emanuele Ginori (nella foto).

All’evento parteciperà anche un eccezionale gruppo di artisti, tra cui Paolo Ax (prima chitarra), Paolo Pampaloni (seconda chitarra), Antonio Ferri (batteria), Antonella Grattarola (voce, semifinalista a The Voice Senior edizione 2024), Roberto Maestrelli (prima tastiera), Marinella Marcacci (seconda tastiera e voce) e Mario Pelagotti (basso), tutti pronti a regalare al pubblico una serata indimenticabile.

A presentare il tutto ci sarà il carismatico Maurizio Orselli, mentre per impreziosire ulteriormente lo spettacolo alcune performance musicali vedranno la collaborazione straordinaria di Sara Stiavelli, ballerina di fama internazionale e campionessa italiana di danze orientali. Per la prenotazione dei posti è possibile contattare il Circolo Mcl di Fibbiana telefonando al numero 0571 541021.