Ecco un temporary store della libreria ’La San Paolo’ in centro

Importante novità in pieno centro: un temporary store della Libreria La San Paolo gestita da SintesiMinerva. Una scommessa innovativa per una cooperativa sociale che intende investire in cultura ed inserimento lavorativo di soggetti fragili. La libreria sara aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario 9-13 e 16-19.30 con un’ampia scelta di proposte di lettura compreso un reparto manga e comics allettante per il mondo giovanile.

All’inaugurazione sabato mattina era presente la vice sindaco di Castelfiorentino Claudia Centi, che ha espresso soddisfazione per l’apertura. Molti i cittadini soddisfatti per questo segnale piccolo ma importante di ripresa per la zona della Valdelsa.

Cristina Dragonetti, presidente di SintesiMinerva, ha sottolineato il valore dell’opportunità che la libreria presenta: maggior lavoro e maggiore diffusione di cultura importante strumento di contrasto alle molte povertà educative presenti nella società in generale.