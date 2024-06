Ecco le richieste di ’migliorie’: "Le valutiamo"

EMPOLI

Il progetto del raddoppio del binario nel tratto ferroviario Empoli-Granaiolo è ancora modificabile per quanto riguarda i lavori che vanno ad interessare alcune proprietà private. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti ricevuto delle osservazioni da parte di un gruppo di cittadini (proprietari di immobili prossimi alla costruenda nuova infrastruttura) con le quali rappresentano “migliorie” progettuali rispetto ai nuovi ingressi alle proprietà stesse e modifiche su parte di via dello Zuccherificio. A quanto appreso, i tecnici di Rfi le stiamo valutando. Intanto, è ancora in corso la fase di bonifica da ordigni bellici ed eventuali masse ferrose che potrebbero essere presenti nell’area interessata dai lavori.