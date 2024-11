Ecco le Meduse. Sabato sul palco al teatro di Vinci

Prosegue al teatro di Vinci il concorso amatoriale "Teatro di Quarconia", giunto alla sua dodicesima edizione. Il quinto appuntamento con il quarto spettacolo in concorso è per sabato prossimo alle 21 con la compagnia Futura Teatro di Firenze, che porterà in scena "Le Meduse" di Luca Palli con la regia di Alessio Coluccia. Autore di numerosi testi teatrali, Luca Palli è anche un giallista che vanta opere pubblicate da Silele Edizioni. Questo testo è stato vincitore della prima edizione del concorso di drammaturgia "In punta di Penna" nel 2005. L’opera è ambientata interamente in una sartoria in Francia nel 1943, durante la seconda Guerra mondiale, in un paese della costa della Normandia controllato dai tedeschi. La storia narra di una donna (Annie), una sarta, il cui uomo decide di aggregarsi a De Gaulle per combattere i nazisti e che quindi resta sola con un fratello problematico (Jules), rimasto traumatizzato dalla Grande Guerra. Il paese decide quindi di aiutarla commissionandole dei lavori, ma ad un certo punto la situazione si complica quando la protagonista decide di fare un vestito per la moglie di un ufficiale tedesco. Si parla di guerra vista dagli occhi delle donne, protagoniste non sul fronte, ma tra le mura domestiche. Un testo che invita a riflettere su "chi è il vero nemico" e "chi sono le vittime", in una guerra che non ha mai vincitori, ma solo superstiti. Recentemente, tra l’altro, con questa interpretazione Rosanna Reccia e Pietro Venè si sono aggiudicati rispettivamente il premio come miglior attrice e miglior attore non protagonista al diciassettesimo concorso "Rafanelli" di Pistoia. Oltre a loro due, nei panni di Caterine (insieme a Camilla Catani) e del colonnello Birard, saranno protagonisti sul palco Olivia Fontani nei panni della protagonista Annie, Fulvio Ferrati e Michele Cimmino in quelli di Jules ed Elena Ciani in quelli di Josephine. Infine, Maria Rita Scibetta interpreterà Maria e Tiziano Pratesi Michel. Per prenotare il proprio posto è possibile telefonare al numero 351 9142705.