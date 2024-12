Ecco le date per la Festa dell’Unicorno

La notizia era nell’aria, considerando che una prima anticipazione era stata "lanciata" dagli organizzatori nelle scorse settimane. E proprio pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità: la prossima edizione della "Festa dell’Unicorno" si terrà l’11, il 12 ed il 13 luglio 2025. L’anticipo rispetto a qualche settimana dell’ormai tradizionale casella temporale è dovuta ad una serie di fattori. "Con queste nuove date avremo modo di evitare i cantieri edili più invasivi e svolgere la manifestazione in totale sicurezza – ha fatto sapere l’organizzazione - senza dover rinunciare a preziosi spazi. Sarà un’opportunità per rinnovare e migliorare la manifestazione".

Una decisione presa anche in virtù dalle previsioni di svolgimento del cantiere da oltre tre milioni di euro finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a riqualificare il borgo. Un altro fattore tenuto in considerazione riguardava l’intenzione di non sovrapporre la Festa ad altre manifestazioni di fumetti e cosplayers previste fra aprile e maggio in realtà comunali non lontane, come il Ludicomix di Empoli o il Serravalle Fort Comix di Serravalle Pistoiese (o come il Venezia Comics, il Romics o il Gamics di Carrara, per guardare oltre).

Ha infine inciso la componente del meteo, con la necessità di individuare un periodo nel quale le probabilità di pioggia sono tendenzialmente più basse. E’ oltretutto già partita la prevendita dei biglietti, sul sito web della manifestazione: il conto alla rovescia, seppur da lontano, può iniziare.

Giovanni Fiorentino