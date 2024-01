Ecco l’autobiografia di Petra Delicado

EMPOLI

Primo appuntamento dell’anno a La San Paolo Libri & Persone con “Asterischi*”, programma di incontri su particolari tematiche, discutendo su libri, film, arte, saperi e sapori del territorio. Per la serata di giovedì prossimo, a partire dalle 18.30, è stata scelta l’ironia intelligente di Alicia Giménez-Bartlett (nella foto) e della sua irriverente poliziotta Petra Delicado. Nell’occasione sarà infatti presentato “Autobiografia di Petra Delicado“, un romanzo in cui l’autrice sposta il centro del racconto dal delitto al personaggio. Petra Delicado, la dura, femminista e idealista, poliziotta di strada per le vie di Barcellona, si racconta infatti in una confessione ininterrotta, calda e autentica, e si interroga sul senso della vita e la complessità dei rapporti umani. Dopo i tanti romanzi in cui ne ha raccontano le avventure, l’autrice spagnola ha sentito l’esigenza di scrivere questo libro per tracciare un quadro della sua ’eroina’: la famiglia in cui è nata, la formazione, i primi amori, le scelte vitali, il modellarsi della personalità per l’azione degli incontri fatti ma anche dei cambiamenti della storia. Un evento sicuramente raro per ciò che riguarda il panorama letterario, in quanto l’autobiografia di un personaggio è legittima solo se questo personaggio ha una personalità così forte che il pubblico desidera sapere tutto della sua vita. E Petra Delicado e uno dei personaggi più amati e longevi del giallo europeo.