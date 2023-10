Ecco l'app gratuita PontorMeteo ad Empolisichiama: previsioni meteo in tempo reale

EMPOLI

Si chiama PontorMeteo. Si può scaricare gratuitamente da Play store e permette di avere informazioni e maggiorenti in tempo reale, fino a dieci giorni, su tempo, umidità, pressione atmosferica e vento ad Empoli. Al momento è disponibile per il sistema Android, ma gli sviluppatori stanno lavorando anche alla versione per iPhone. Si tratta della prima applicazione sul meteo “made in Empoli“ realizzata da un team di professionisti guidati da Gordon Baldacci.

Chi volesse avere informazioni meteo personalizzate per motivi di lavoro, il team è a disposizione. "Ci sono professioni – spiega Baldacci – in cui il meteo è essenziale non solo per capire se la domenica il tempo volge al bello, ma soprattutto per iniziare determinati lavori agricoli, edili o organizzare eventi". PontorMeteo offre dunque soluzioni per migliorare la sicurezza e il rendimento delle attività influenzate dai fenomeni meteorologici. Da bollettini e certificazioni grandine a servizi e prodotti meteo per il settore alimentare ed energetico si passa alle consulenze professionali e al rilascio di certificazioni di eventi meteo estremi o avversi. Tutto, insomma, ruoterà intorno alle previsioni e alle sue analisi.