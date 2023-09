Ecco la sesta edizione di “Fantasia“

GAMBASSI TERME

Spettacoli, laboratori, installazioni, giochi e rompicapo. Domani a Gambassi Terme torna “Fantasia“, il festival dedicato ai bambini e alle loro famiglie che dalle 17.30 a mezzanotte animerà il parco comunale, dove i piccoli partecipanti potranno divertirsi per i sentieri del giardino, scoprendo numerosi spettacoli. Tra questi la compagnia ‘Follemente’ ne mette in scena uno itinerante intitolato “Vedova“, mentre Terzo Studio allestirà “Mondo Pupazzo“ con il ventriloquo Nicola Pesaresi. Sarà inoltre presente un’area giochi per bambini ispirata alle antiche tradizioni popolari e un mercato dell’artigianato. Così come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno sarà presente il gruppo degli ‘Astrofili di Certaldo’, che metteranno a disposizione un telescopio per ammirare il cielo. Ma non è finita qui. La compagnia Molino Rosenkranz presenterà invece “Caramelloni e Grande Vela“, un’animazione colorata e dinamica con lanci molto particolari mentre il fotografo Antonio D’Ambrosio illustrerà un’antica tecnica fotografica, ossia il ‘minutero’. Infine, oltre a “Gioca la mente“, una serie di rompicapo, indovinelli, paradossi geometrici e figurativi a cura sempre di Terzo Studio, spazio anche all’illusionista Tiziano Cellai. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla cooperativa Girasole con la direzione artistica di Patrizia Pepe.