Ecco il faro del Pci in Toscana. A Stabbia ha sfiorato il 13%: "Qui il vento soffia ancora"

Il grande partito della sinistra del Novecento, il Pci, è rinato a casa Medici. All’ombra della villa dei granduchi il gruppo di Susanna Rovai, già forte nel 2019, ha quasi raggiunto il 10% (a Stabbia ha rasentato il 13). E siccome nulla arriva per caso, lo fa nei 40 anni dalla scomparsa, e dei funerali che furono un evento storico per il Paese, di Enrico Berlinguer. Il Pci di Cerreto Guidi si pone pertanto come faro in Toscana e forse in Italia insieme a San Quirico d’Orcia dove ha preso addirittura il 10,7% con 3 seggi. Cinque anni fa c’erano diverse sigle che adocchiavano la sigla, ora tra Emilia e Toscana ci si è concentrati su questa rinascita e l’ideale nuovo capitolo è apparecchiato. Ne fa parte la capogruppo cerretese Susanna Rovai che ieri ha commentato: "A Cerreto il vento soffia ancora" è stato il motto della campagna del Partito Comunista Italiano per le elezioni comunali. Un "vento" per il cambiamento "che si sta rafforzando nel tempo. Dal 9,2% del 2019 il consenso percentuale del PCI è passato al 9,9% in questa consultazione elettorale. Un aumento importante per un partito comunista, portatore di un’identità e di valori che centrosinistra e centrodestra pretenderebbero di cancellare perfino dalla memoria collettiva".

"In questi cinque anni - riprende Rovai - la nostra presenza sul territorio e in Consiglio è stata costante e ben visibile. In tanti si sono fermati ai nostri banchini a firmare petizioni e a conversare sulle questioni nazionali e locali. Siamo cresciuti in tutte le frazioni e in una delle dieci sezioni elettorali (la numero 8 di Stabbia) abbiamo raggiunto il 12,85% dei voti. Il Partito Comunista Italiano è alternativo al Pd". In Toscana, Cerreto è tra i comuni dove si è presentato il Pci come lista: gli altri sono Livorno, Prato, Scandicci, Agliana, Lamporecchio, Monsummano Terme, Monteroni d’Arbia e San Quirico d’Orcia. In altri, come San Giuliano Terme dove è comunque molto forte, si è apparentato con altre liste.

Andrea Ciappi