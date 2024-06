Ecco il Corpus Domini. Torna la processione per le vie del centro. E cambia la viabilità

Questo intenso week-end empolese si concluderà oggi con la festa del Corpus Domini. A partire dalle 17.30, infatti, si terrà per le vie cittadine la solenne processione accompagnata dalla nuova banda del Cam di Empoli. Il percorso prenderà il via da piazza Farinata degli Uberti e proseguirà in Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio e Canto Guelfo per poi concludersi in piazza Farinata degli Uberti. Per permettere il regolare svolgimento della processione sono necessarie alcune modifiche temporanee a viabilità e sosta.

In particolare, dalle 18 alle 19.15 di oggi è prevista la temporanea sospensione della circolazione nelle strade interessate dal passaggio dei fedeli. Questa la parte sacra della festa, mentre per quanto riguarda quella laica, al parco di Serravalle ci sarà come sempre il luna park con il tradizionale spettacolo pirotecnico a partire dalle 23.30, a cura quest’anno della Premiata Ditta "Fratelli Soldi" di Figline Valdarno. Fuochi d’artificio che non verranno però sparati in caso di maltempo.

Una degna chiusura, insomma, per una tre giorni in cui non può che essere positivo il bilancio da parte di Claudio Del Rosso, presidente della Compagnia di Sant’Andrea-Volo del ciuco. "Siamo estremamente soddisfatti, soprattutto della grande riuscita delle novità, a partire dalle varie iniziative dedicate ai più piccoli in occasione della giornata mondiale dei bambini (sabato ndr) – commenta –. Fin dal mattino e per tutto il giorno tanti bambini si sono alternati alle varie postazioni con i giochi antichi, incuriositi ma soprattutto impegnati a utilizzare giochi che molti di loro probabilmente non avevano nemmeno mai visto. E poi non dimentichiamoci il successo della cena medievale in via Ridolfi di venerdì sera quando abbiamo messo a tavola 130 commensali, raddoppiando quelle che erano state le nostre previsioni, per una cena in completo stile medievale dal menù alle stoviglie realizzate appositamente da alcuni artigiani. Suggestivo come sempre e molto partecipato, infine, il tradizionale corteo storico che ha preceduto il volo del ciuco in piazza Farinata degli Uberti".

Si.Ci.