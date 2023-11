Ecco i sapori d’autunno. Degustazioni in piazza

Tutto pronto. Un momento importante della tradizione locale è arrivato al debutto. L’associazione Il Ponte Mediceo, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza due giornate dedicate ai sapori d’autunno in piazza Donnini a Ponte a Cappiano: domenica dalle 15 alle 19 stand gastronomici con prodotti tipici locali del periodo autunnale, come castagnaccio, caldarroste, vin brulè e necci. In occasione dell’iniziativa, dalle 9 alle 20, sono istituiti i divieti di circolazione e sosta in piazza Donnini. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. Ma non è finita qui, perché le giornata all’insegna dei sapori d’autunno sono due. E il bis è previsto con il secondo appuntamento che è in calendario per il prossimo 17 dicembre. L’organizzazione fa sapere che tutti gli interessanti possono richiedere informazioni o visionare il programma completo ai seguenti riferimenti: per contatti 348 7639715, oppure [email protected], www.ilpontemediceo.it.