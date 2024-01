Ecco i progetti di Campatelli

"Sarò il candidato del centrosinistra, non solo del Pd: questo lo voglio rimarcare. Mi sono messo a disposizione: da parte mia, porterò entusiasmo e l’esperienza che ho comunque maturato in politica". Parola di Giovanni Campatelli, che raccoglierà il testimone dal sindaco Giacomo Cucini nel rappresentare la coalizione progressista alle prossime comunali. L’investitura ufficiale dell’avvocato 68enne è avvenuta un paio di giorni fa presso il Centro Polivalente Caponnetto, alla presenza fra gli altri del governatore Eugenio Giani. E per Campatelli si tratta di un ritorno: eletto una prima volta in consiglio comunale tra le fila del Psi (nei primissimi anni ‘90) è stato consigliere dei DS dal 1999 al 2004, per poi ricoprire il ruolo di presidente del consiglio nella legislatura successiva (confluendo nel Pd nel 2007, al momento della fondazione della formazione dem). Campatelli sarà sostenuto dal Pd, nell’ambito di un "campo largo" che (salvo sorprese) dovrebbe prevedere però anche Sinistra Italiana, Azione e una lista civica (ma che potrebbe potenzialmente allargarsi ad Iv). Per un’alleanza che fra i temi principali dovrebbe includere sociale, sanità, trasporto pubblico ferroviario e lavori pubblici. Senza dimenticare il turismo. "Nel 2025 sarà il seicentesimo anniversario della morte di Boccaccio – ha ricordato, fra le altre cose – e le celebrazioni dovranno rappresentare un traino ulteriore per tutto il nostro paese".