Ecco Euroweek. Valori e cultura sotto la lente

EMPOLI

Euroweek fa tappa in città. L’edizione 2023 della rassegna ideata per promuovere l’unione ed i valori della Comunità Europea sarà infatti organizzata dall’Istituto Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli, gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, grazie al prezioso contributo di AGeSc - Associazione Genitori Scuole cattoliche. L’istituto empolese, unica scuola italiana tra le 22 aderenti oggi, è tra l’altro una delle scuole fondatrici di questa manifestazione, nata nel 1992 con l’obiettivo di favorire nei giovani la conoscenza reciproca per aumentare la volontà di creare unità di valori, di cultura e di impegno per realizzare un’Europa unita nella pace. Già da ieri 210 persone tra studenti ed insegnanti, provenienti da 21 scuole, ognuna di un Paese diverso ed ospitati dai genitori degli alunni della scuola empolese, animeranno le strade della città e di tutta la Regione fino al 4 ottobre. In programma manifestazioni folcloristiche, dibattiti tra studenti su temi di interesse europeo, lezioni tenute dagli insegnanti dei vari Paesi, escursioni, manifestazioni sportive e molto altro. Tutto con l’obiettivo di creare unità e di promuovere i territori e la cultura delle nazioni presenti.

Quella odierna è sicuramente la giornata più significativa e simbolica, in quanto davanti alle autorità si svolgerà la parata di tutti i partecipanti alla manifestazione. Partendo dalla sede della scuola Santissima Annunziata in via Chiara ad Empoli, le delegazioni sfileranno e coloreranno la città fino a Piazza Farinata degli Uberti, dove prenderanno il via i saluti istituzionali. I giorni successivi saranno dedicati alle varie manifestazioni, oltre ad alcune visite guidate per mostrare le bellezze della Toscana agli ospiti europei. La delegazione, infatti, farà tappa anche a Firenze e a Pisa oltre che al Polo Tecnologico del Gruppo Sesa di Empoli, partner della rassegna. Mercoledì prossimo, infine, Euroweek si chiuderà con il rientro in patria delle varie delegazioni che si daranno appuntamento all’edizione del prossimo anno, con la sede che verrà decisa proprio durante questa settimana.