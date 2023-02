Ecco dove si può andare a votare Tutti i seggi aperti dalle 8 alle 20

Capraia e Limite Circolo Arci, via Dante 62, sez. 1 - 2 e Speciale; Circolo Arci Negro, via A. Gramsci Sez. 3 e 4, Circolo Arci, via Allende 126,sez. 5 e 6.

Castelfiorentino. Sede Pd Corso Matteotti 23, sez. 1, 2, 4, 5, 15 e Speciale; Circolo Puppino, via Galvani, 2 Sez. 3, 12, 13, 14; Palestra Ex GIL, viale Roosevelt 1, sez. 6, 7, 8; Palestra Ex GIL, viale Roosevelt 2,sez. 9, 10, 11, 18; Teatro, via Roma 27 Castelnuovo Valdelsa, sez 16; Dogana, via 8 Marzo 3, sez. 17.

Cerreto Guidi Arci Rossetti, via Roma 2, Sez. 1, 2, 3,9,10 e Speciale; Lazzeretto Arci Tozzini, via 2 Settembre 167, Sez. 4 e 5; Stabbia, Maccanti Palagina, Arci XXIII Agosto via Prov. Francesca 108 Sez. 6, 7, 8.

Certaldo Saletta via II Giugno, via II Giugno 52, tutte le Sez.

Empoli Sede Pd, via Fabiani 64 Sez. 1, 2, 3, 8, 41, 5, 10, 12, 13, 14; Casa del Popolo via Livornese 48, Sez. 6, 11, 20, 24, 36, 37; Casa del Popolo via Meucci 67, Sez. 15, 16, 40; Casa del Popolo via di Corniola 34, Sezione 39; Casa del Popolo di Cortenuova via del Ponte 24 Sez. 17, 18, 19, 32; Casa del Popolo via Ponzano 314 Sez. 22, 38; Casa del Popolo di Ponte a Elsa via Livornese 325 Sez. 29, 30, 31; Casa del Popolo via Avane 72 Sez. 27, 35; Casa del Popolo di Marcignana Via Val d’Elsa 132 Sez. 33, 34; Casa del Popolo, via Sottopoggio per San Donato 94 Sezione 21; Pozzale, Casa del Popolo via Sottopoggio per San Donato 23 Sezione 23; Casa del Popolo via Cairoli 8 Sezione 25; Casa del Popolo via Salaiola 305 Sezione 26; Casa del Popolo di Fontanella via Senese Romana 452 Sezione 28;Serravalle - Pallaio Avis via G. Rossa 1 Sezione 4,7,9.

Fucecchio Fondazione I Care, Via 1 Settembre, 43A sez. 1-2-3-5-9-10-17; gazebo Piazza Montanelli portico Teatro Pacini sez.4-6-7-8-12; S.Pierino, Via Camaldoli,2A sez. 13-14; Botteghe, Via Pistoiese, Arci n. 11;Ponte a Cappiano, Circolo Arci le Cupole P.za Giani n. 15-16-19; Arci Piazza VII Martiri 3 Massarella: n. 18-20. Gambassi Terme Arci Nuova Resistenza, stanza “La forra”, Piazza Giuseppe di Vittori; tutte le Sez.

Montaione Teatro Scipione Ammirato, Piazza Gramsci 1, tutte le Sez.

Montelupo Fiorentino Casa del Popolo, via Rovai 41,Sez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 e Speciale; Fibbiana - Casa del Popolo, Via del Borgo dei Guerri, 2 Sez. 11, 12.

Montespertoli Centro Culturale Le Corti via S. Sonnino , Sez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e Speciale; San Quirico in Collina, Arci, via Romita 95 Sez. 7, 8; Fornacette - Locale comunale adiacente Circolo Mcl, via Certaldese 54 Sez. 10; Montagnana, Arci via Volterrana Nord 166 Sez. 9, 13; Arci, via Ortimino 15 Sez. 11; Martignana - Circolo Arci via della Torraccia 2 Sez. 12.

Vinci Casa del Popolo via R. Fucini 24 Sez. 1, 2, 3, 4; Vitolini, via della Libertà 32 Sez. 5;Sovigliana 1 Sede comunale Pd via L. Da Vinci, 3 Sez. 6, 7, 8 e Speciale; Sovigliana 2 Sede comunale Pd via L. Da Vinci, 3 Sez. 9, 10,11; Spicchio, via Limitese 13 Sez. 12, 13, 14, 15.