È stato attivato il primo “Pir“

E’ attivo alla Casa di comunità a Sovigliana il punto sanitario di intervento rapido di cui la Regione Toscana, insieme all’Asl Toscana Centro, ha lanciato la sperimentazione con l’obiettivo dichiarato di rispondere ai bisogni sanitari non di emergenza dei cittadini e provare anche a decongestionare gli afflussi impropri ai pronto soccorso. Si tratta di un Pir che appartiene alla tipologia ’ambulatori da città’, aperti per dodici ore al giorno e per il momento solo cinque giorni a settimana: da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Non ci si può presentare direttamente, ma si accede su indicazione del medico di famiglia o dell’116117, che potrà essere chiamato anche nelle ore diurne. E’ consigliato in ogni caso passare dal medico di famiglia, che ben conosce la storia del paziente.