È polemica sulla biblioteca "Alcuni spazi sono chiusi Offerto un servizio a metà"

EMPOLI

"Undici anni non sono bastati per avere una biblioteca aperta e funzionante?" Se lo chiedono in una nota i rappresentanti locali di Potere al Popolo. Un appunto che arriva a un mese di distanza dall’inaugurazione della nuova Fucini avvenuta lo scorso 25 febbraio. "Ci hanno restituito un servizio a metà – prosegue il testo – perché la fine del restauro dell’antica porzione che affaccia su via Cavour ha aperto le porte a un’altra chiusura, questa volta della porzione nuova che affaccia su via de Neri. Una chiusura che non è mai stata comunicata e che non si sa quanto durerà". In realtà a rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa amministrazione comunale. Una scelta, questa, legata alla volontà di effettuare i lavori senza interrompere i servizi erogati dalla Fucini, tra cui quello della cosiddetta ‘Sezione ragazzi’.

Si tratta, nello specifico, di un progetto da circa 400mila euro complessivi che porterà all’adeguamento della climatizzazione e della normativa antincendio nell’ex convento degli Agostiniani di via dei Neri, cioè di quegli spazi che ospitano anche la parte ‘vecchia’ della biblioteca comunale. I lavori, per i quali è stato approvato il progetto preliminare, dureranno circa quattro mesi. Il cantiere è stato quindi rinviato per evitare che si sommasse all’altro: la concomitanza fra i due interventi avrebbe infatti costretto il Comune a chiudere di fatto un servizio strategico per la cittadinanza, mentre in questa maniera, grazie alla riapertura della parte di edificio che affaccia su via Cavour, questo rischio è stato scongiurato. Al momento le sale presenti nella parte di struttura oggetto del futuro cantiere non sono accessibili al pubblico. Non è accessibile quindi la ‘Sezione ragazzi’, che si trova in quella zona dell’edificio: questo significa che i piccoli non possono muoversi fra gli scaffali alla ricerca del libro preferito, altro appunto mosso da Potere al Popolo.

Tuttavia, specifica il Comune, "il prestito dei libri prosegue grazie agli operatori di front office pronti ad accogliere le richieste dei piccoli utenti e a fornire loro i testi richiesti o, in mancanza di essi, i giusti consigli di lettura. Proseguono anche i laboratori per i più piccoli, ospitati in queste settimane nel punto ’Ti presto’ di Avane, che si trova negli spazi del Centro Giovani di Avane a La Vela Margherita Hack. Questo intervento da 400mila euro mira a completare l’adeguamento di tutto il complesso edilizio dell’ex convento degli Agostiniani e della biblioteca comunale dotando i locali di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo. Oltre a questo, sarà adeguato anche l’impianto antincendio.

Tommaso Carmignani