È polemica sul glifosate: "Bisogna vietarne l’uso". Ma l’aula vota contro

"La maggioranza ci ha ricordato che non esiste alcun divieto, ad oggi, sull’utilizzo di prodotti contenenti glifosate. E la nostra mozione è stata bocciata dal consiglio sostanzialmente per questo motivo".

Simone Barontini (nella foto), consigliere d’opposizione nonché candidato a sindaco del centrodestra, ha così commentato la bocciatura alla richiesta di vietare sul territorio comunale il ricorso da parte di privati a quello che è il diserbante più usato a livello mondiale per eliminare le piante indesiderate in agricoltura (e nella gestione del verde pubblico). Il glifosate, perlomeno secondo quel che sostiene Greenpeace, "avrebbe in elevate concentrazioni effetti negativi sulla fauna e sull’ecosistema in generale". E nel 2015 è stato classificato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come sostanza "probabilmente cancerogena".

Anche alla luce di tutto ciò, il centrodestra aveva presentato un atto nella scorsa seduta del consiglio comunale. "Un divieto che, in via precauzionale, è stato già decretato anche in realtà comunali amministrate dal centrosinistra. Penso ad esempio a Carmignano – ha concluso Barontini – anche per questo, fatico a comprendere la decisione della maggioranza di centrosinistra".

g.f.